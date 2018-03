È uscito dal carcere perché malato l'ex educatore che violentava i ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PONSO (PADOVA) - L'ex educatore delladi 54 anni, non è più dietro alle sbarre di una cella. Condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per pedofilia, da alcuni giorni è in detenzione domiciliare perchè ammalato nella sua casa di Ponso. Piovan è finito in carcere nel 2014 e dovrebbe terminare di scontare la sua pena del 2024, grazie alla buona condotta. Agghiaccianti in sede processuale sono state le testimonianze di alcuni adolescenti abusati dal 54enne. Uno dei ragazzi a 15 anni è stato costretto a entrare in casa famiglia e ha raccontato che l'allora educatore lo toccava di continuo. Poi se lo portava a letto e per anni è stato costretto a subire rapporti completi. Viveva in un incubo e in più Piovan lo teneva sequestrato in casa.