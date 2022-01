Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni di atletica per ricordare Carlo Alberto

PADOVA - L'atletica si ferma un minuto nel Veneto e in tutta Italia per ricordare il giovanissimo Carlo Alberto, morto durante la sua prima gara, una corsa campestre.

Il presidente del Comitato regionale della Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Francesco Uguagliati, partecipando al dolore della famiglia e dell'atletica tutta, ha invitato ad osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni previste in Veneto nel fine settimana, in ricordo di Carlo Alberto Conte, il giovane atleta delle Fiamme Oro Padova venuto tristemente a mancare, in seguito ad un malore che l'ha colpito mentre gareggiava nel 37° Cross Città della Vittoria a Vittorio Veneto.

L'invito è stato esteso dal presidente federale Stefano Mei a tutte le manifestazioni in programma in Italia nel fine settimana.