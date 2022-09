MONSELICE Giostra della Rocca: il baby-fantino Vittorio Guidolin porta San Cosma alla vittoria della quintana. Giunto in finale con Marco Diafaldi (San Bortolo), il 17enne Guidolin ha vinto la gara in seguito alla caduta dell’avversario, che è scivolato in una curva che poco prima aveva visto rovinare a terra anche un cavaliere di Marendole. Diafaldi, secondo classificato, non ha riportato ferite e si è subito rialzato. Tante le emozioni alla quintana della "rinascita", che è tornata ad allietare i monselicensi dopo due anni consecutivi di stop. La macchina organizzativa ha funzionato bene e, nonostante qualche ricorso durante le prime tornate, si è svolta in sostanziale fair-play.