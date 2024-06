PADOVA - L'abogado Giorgio Ronzani (avvocato laureato e abilitato in Spagna) è finito di nuovo nei guai. Il Gup Claudio Marassi, così come richiesto dal pubblico ministero Benedetto Roberti, lo ha rinviato a giudizio il prossimo 12 di novembre insieme ad altri tre italiani e ad una settantina di stranieri. L'accusa più grave è l'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, seguita dal falso materiale ed ideologico. È stata invece stralciata la posizione di Mirko Borini, residente a Fiesso Umbertiano in provincia di Rovigo, che in rito abbreviato è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Gli altri italiani che dovranno affrontare il processo sono Gianluca Coccia e Pier Paolo Cavestro di Porto Viro (Rovigo), e Michele Novello di Monselice. Tutti gli altri imputati stranieri - per lo più nigeriani ma anche qualche cinese - domiciliati a Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Treviso, Ferrara, Parma, Ravenna e Rimini, sono stati accusati a vario titolo di falso ideologico e materiale.

Assunzioni fasulle di stranieri

Era il 6 novembre 2020 quando l'Ufficio immigrazione della questura di Padova comunicò alla Squadra Mobile che nel corso di accertamenti sui permessi di soggiorno c'erano dei dubbi sulla posizione di alcuni nigeriani che lavoravano a Quarto d'Altino (Venezia) e Adria (Rovigo). Da dodici posizioni, si è arrivati a scoprire 77 assunzioni fasulle. In occasione delle prime visite ispettive operate in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Venezia, Rovigo e Ferrara presso le società individuate (aventi sedi e unità locali nelle località di Adria, Porto Tolle, Lendinara, e Fiesso Umbertiano, Quarto D'Altino e Codigoro), è stata riscontrata la totale assenza di locali e dipendenti. Nessuna delle attività dichiarate (commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare, trattamento e rivestimento dei metalli e commercio all'ingrosso di materiali da costruzione) è risultata essere realmente svolta.