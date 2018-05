Giochi per il mare pericolosi: via 180mila articoli per 600mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, dopo aver monitorato attentamente una serie di attività commerciali operanti presso ildi Padova e le zone adiacenti, ha, tra cuilavabili,gonfiabili, poichée delle indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso del prodotto.Questi prodotti erano pronti per essere spediti in buona parte del Nord-Est e per essere immessi in commercio, per un. Il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova ai fini della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro. L’attività ha permesso, inoltre, di avviare ulteriori accertamenti a carico di altri operatori che hanno avuto un ruolo nella filiera commerciale dei prodotti pericolosi.