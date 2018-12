L'ex rettore del Seminario assolto: non ci furono abusi sessuali sull'allievo

PADOVA - L'ex rettore del Seminario minore della Diocesi di Padova, mons. Gino Temporin, è stato nuovamente assolto in secondo grado dalle accuse di violenza sessuale nei confronti di un ex allievo. L'anziano prete, ex rettore dell'istituto con sede a Rubano (Pd), ha affrontato per la seconda volta il giudizio della Corte di appello di Venezia, dopo che la Cassazione nel 2017 aveva annullato l'assoluzione dei giudici di secondo grado.



Il collegio, dopo due ore di camera di consiglio, è uscito con un altro verdetto di assoluzione, per non aver commesso il fatto. Nonostante la prescrizione fosse sopraggiunta sui fatti che, stando alla denuncia, sarebbero avvenuti nel 2004, i giudici sono entrati nel merito e hanno assolto il religioso con formula piena. Stando a quanto emerso a dibattimento, il giovane che lo ha accusato nel 2009 di fatti avvenuti cinque anni prima sarebbe stato vittima di una malattia psichiatrica. Don Temporin è stato sempre assolto, sia in primo che secondo grado.

