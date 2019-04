Ginecologa di 38 anni stroncata dal male: danza e ballo le sue passioni

di Cesare Arcolini

cinque anni al consultorio Aied di Mestre dove seguiva in particolare gli adolescenti. I ragazzi e le ragazze chiedevano solo di lei.

PADOVA - Ha lottato per sette anni contro un male incurabile. Un tumore che le ha tolto il fiato e non le ha dato scampo. Ieri mattina allo Iov è mortai, stimataViveva in città in via Crescini con il fidanzato Mirko. Il prossimo 4 maggio avrebbe compiutoLascia nello strazio papà Gianni, la mamma Gabriella e il fratello Federico che le aveva donato due nipotini a cui la vittima era molto legata. La professionista aveva due grandi passioni: il lavoro eProprio in un corso di tango argentino aveva conosciuto l'uomo della sua vita con cui aveva deciso di trascorrere la sua esistenza. Oradovrà metabolizzare questo dramma e tentare di rialzarsi. Il funerale è fissato per sabato alle 10 nella parrocchia di Santa Rita.Claudia Bartolucci fino all'ultimo non ha mai abbandonato il suo lavoro che amava: era una libera professionista che esercitava la professione sia allache all'ambulatorio Artemisia di. Aveva studiato tanto per realizzarsi e amava ciò che faceva. Credeva molto nell'amicizia. Alessandra e Manuela erano i suoi angeli custodi con la quale ha vissuto momenti indimenticabili e il dramma della malattia. Proprio Alessandra ieri ha riferito: «Claudia era una combattente: non si è mai arresa all'evidenza, amava il ballo, amava la vita e fino all'ultimo respiro ha sempre mantenuto una immensa dignità. Per noi è una tragedia immane. Nel suo periodo più difficile ci ha insegnato ad apprezzare la vita, ad amare le piccole gioie. Siamo vicini ai suoi genitori e al fidanzato Mirko. Con la sua morte nulla sarà più come prima»., Claudia si era conosciuta quando aveva appena 7 anni. Hanno frequentato insieme l'accademia di ballo Comini di Padova. Il ballo e la danza era per loro una ragione di vita e in tutti questi anni, pur avendo scelto percorsi di studio diversi, non si sono mai perse di vista.Claudia Bartolucci ha anche lavorato per