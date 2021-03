Tre chilometri di gimkane in auto, ma il conducente non ha mai preso la patente

Ha compiuto tre chilometri di gimkane in centro a Casalserugo, al volante di una Ford Fiesta. Il 52enne P.P., residente nella Bassa Padovana, non aveva però mai conseguito la patente in vita sua. La vettura, che aveva l'assicurazione scaduta dal 2018, appartiene ad un 48enne di Casalserugo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L'auto è stata posta sotto sequestro dalla Polizia locale dei Pratiarcati. Al conducente sono state elevate multe per complessivi 1550 euro, oltre alla denuncia penale per guida senza patente. Il tutto è accaduto nell'ora di punta, durante l'uscita degli alunni dalle scuole.