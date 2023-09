GALLIERA VENETA (PADOVA) - «Ci avevano detto fin da subito che le sue condizioni erano gravi. È stata tentata anche un'operazione chirurgica. Non ci siamo mai persi d'animo, la speranza c'era sempre, ma quando è venuta meno abbiamo acconsentito all'espianto degli organi secondo quanto i medici riterranno utile, per fare del bene ad altre persone. Lui così vivrà ancora». Una decisione non facile ma che dimostra, seppur in un momento di profondo dolore, il bene che Gianni Micheletto sapeva fare.

IL DOLORE

La moglie Marisa e la figlia Carla gli hanno detto addio alle 10.19 di martedì nell'ospedale di Padova dov'era ricoverato dal 2 settembre. Micheletto, 67 anni, pensionato dopo aver lavorato come idraulico nell'azienda Fervet di Castelfranco che produce treni, è stato vittima di un infortunio domestico. «Era andato da una parente che gli aveva chiesto di controllare alcune travi in legno che avevano bisogno di manutenzione ricorda la moglie . Sapeva fare tantissime cose e non si tirava mai indietro. Non stava, come detto da alcuni, facendo nessun lavoro di pittura. Non era un imbianchino. Era un favore come tanti altri ne ha fatti. Non sappiamo se ha avuto un malore oppure ha perso l'equilibrio. È caduto battendo la testa e perdendo conoscenza. Sono andata sul posto mentre lo stavano ancora soccorrendo. Ci avevano detto subito che il trauma era importante ma noi abbiamo sempre sperato migliorasse».



IL RICORDO

L'incidente è avvenuto a Tombolo. Era intervenuto anche l'elisoccorso che lo aveva portato a Padova dove c'è il reparto di neurochirurgia. Con un'operazione si è provato a ridurre le lesioni, che erano però gravissime. Era una persona dinamica Gianni, «sempre con il sorriso» sottolinea la moglie, e si vede anche nelle numerose foto che lo ritraggono in sella o accanto alle sue amate moto storiche. Tre quelle con cui amava andare in giro da solo o con il Moto Club Bassano del Grappa, ma anche a raduni, eventi e manifestazioni storiche. Tra queste la Milano-Taranto. Vi ha partecipato per nove edizioni. Nel 2017 era transitato giustamente orgoglioso anche a Galliera Veneta.



«Avrebbe dovuto partecipare anche l'anno prossimo sempre la moglie invece non potrà farlo. Amava la libertà e la moto, con il vento sul viso e sul corpo, gliela dava». Ed era poi orgoglioso Gianni di essere diventato nonno. La nipotina ha sei anni. Dovranno dirle con tatto e delicatezza che non tornerà, ma quando sarà più grande saprà che nonno Gianni ha contribuito a salvare e migliorare la vita di tante persone grazie alla scelta della donazione degli organi.



Un dolore composto quella della famiglia, condiviso dalla comunità di Galliera che domani alle 20 nella parrocchiale si ritroverà per la preghiera di suffragio. Le esequie saranno celebrate sabato alle 10 sempre nella chiesa cittadina. Dopo il rito il feretro verrà cremato. Gianni Micheletto lascia la sorella Carla, il fratello Sergio e il cognato Diego. «Era uno spirito libero» aggiunge la moglie. Così piace immaginarlo, in sella a una delle amate moto storiche, sorridente, in un viaggio senza fine.