PADOVA - Hanno scelto la piscina di Montegrotto (Y-40 The Deep Joy) gli artisti, per girare il video del loro nuovo singolo "Motivo". La regina incontrastata del rock italiano (con 8 dischi di diamante e 66 di platino) e il rapper ormai noto al grande pubblico (La musica non c’è il suo successo più famoso) hanno duettato nel tunnel sommerso alla profondità di 5 metri nella