Gianfranco Destro si è spento a 70 anni: veterano della Uil e manager dello sport

PADOVA - Il suo lunghissimo curriculum non dice la grandezza dell'uomo: Gianfranco Destro, scomparso oggi a Padova, a 70 anni compiuti da poco, è stato un punto di riferimento per la città nel campo politico-sindacale, del sociale e dello sport.Destro iniziò la carriera politica 35 anni fa come vice presidente del, poi fu membro del cda dell'I.R.A. di Padova (dal 1991 al '96) quindi al Magarotto fino al 1999; consiglierefino al 2004, ma anche segretario provinciale Uil nel settore Servizi 1977 al '98; segretario di Chimici, Elettrici ect. fino al 2005; leader veneto dell'UILCEM (Enel/Terna).Dal gennaio 2008 si è dedicato alla sua grande passione, lo sport all'di via Decorati al Valor Civile di cui era tuttora presidente. Ha anche praticato il tennis - a buoni livelli - fino a pochi mesi fa. Dal 1992 al 1. luglio 2007 ho svolto attività di assistenza sindacale, fiscale e pensionistica all’Ente nazionale Sordomuti di Padova; vicepresidente Fand fino al 2004. Grande il suo impegno negli anni 90' anche nelin cui ha ricoperto le più alte cariche cittadine.Uomo di grande affabilità e simpatia è stato apprezzato consigliere di molti politici locali e nazionali. Lascia la moglie e due figli. Il funerale si terrà sabato alle 10.30 nella chiesa della Madonna Incoronata al quartiere Sacra Famiglia di Padova.IL TENNIS - Aveva rifondato una gloriosa società. «Quando sono arrivato - amava raccontare - allanon c'era più nulla: né scuola tennis, né squadre, né tornei. Ho lavorato h 24 assieme ad un grande team, in primis il maestro Oscar Marcolongo. Ci ho messo tutta la mia passione e ho avuto la fortuna di trovare le persone giuste che mi hanno aiutato. Credo nel lavoro di squadra con serenità, buona educazione, rispetto e collaborazione».