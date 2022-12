PADOVA - Oggi sarà l'ultimo giorno di lavoro per il dottor Giancarlo Zecchinato, una delle figure mediche più importanti nella gestione dei servizi per le dipendenze. Zecchinato, classe 1956, dopo un incarico di circa un anno all'ex Ospedale Psichiatrico dei Colli, nel 1987 diventa specialista strutturato al Sert dell'ex Ulss 17, azienda per cui lavora fino alla sua fusione nell'attuale Ulss 6. Nel corso degli anni, ha ricoperto, sempre all'interno dell'Ulss, i ruoli di coordinatore e successivamente direttore del Dipartimento dipendenze e direttore del Serd di Padova e Piove di Sacco. Nell'area della Bassa Padovana si deve a lui l'istituzione di un sistema di servizi per le persone con problemi di droga e alcol a cui, nel corso degli ultimi anni, si sono aggiunte nuove forme di dipendenza come il gioco d'azzardo, il tabagismo e l'internet addiction.

«I nostri Serd, sei in tutta la provincia, lavorano su tre piani - spiega Zecchinato - la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione attraverso un'azione che coinvolge équipes integrate multidisciplinari formate da medici, psicologi, educatori, assistenti sociali e infermieri che si occupano di aspetti farmacologici, psicologici e sociali. Per noi è importante la collaborazione con il privato sociale accreditato che svolge la presa in carico, nelle comunità, di alcuni nostri pazienti. Attualmente a Padova c'è la più grande struttura regionale per persone affette da dipendenze che segue 5.000 pazienti caratterizzati dal fatto di essere spesso consumatori di sostanze multiple, utenti complessi a cui cerchiamo di offrire con i nostri interventi il massimo della qualità». Zecchinato è conosciuto a Montegrotto anche per la sua attività politica. Ricoprì infatti la carica di assessore ai Servizi sociali durante l'amministrazione guidata da Elvio Cognolato, dal 1997 al 2001. Fu poi candidato sindaco per il centrosinistra alle amministrative del 2006 che videro la riconferma di Luca Claudio.