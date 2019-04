Galan, conto svuotato in Croazia: «Ma quale tesoro, non sono soldi miei»

di A.Pe.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Ma lo vogliono capire che non c'è nessun tesoro?». Ancora una volta, Giancarlo Galan si ritrova a interpretare la parte del leone in gabbia, veemente e furioso. Anche adesso che l'azzurro è un uomo libero, l'ombra delle presunte ricchezze nascoste all'estero continua ad allungarsi dietro di lui, «nero come il carbone» lo descrive chi ieri ha raccolto la sua rabbia. L'AMAREZZA A chi lo aveva incontrato di recente nel villino sui Colli Euganei messo a disposizione da un amico,...