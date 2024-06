VIGONZA (PADOVA) - Don Alessandro Spiezia, parroco di Vigonza, l'anno scorso aveva celebrato il battesimo del bambino di Giada Zanola e Andrea Favero e poco dopo aveva incontrato la coppia per prepararli al matrimonio in chiesa, fissato per sabato 21 settembre. Poi il ripensamento e la decisione di rinviare tutto. In queste ore il sacerdote sta raccogliendo il dolore e l'incredulità dei suoi fedeli che s'interrogano, proprio come lui, su quanto accaduto.

Don, siamo davanti all'ennesimo femminicidio...

«Spesso questi fatti così gravi sembrano lontani da noi, invece quando ci succedono sotto casa ne sentiamo ancora di più la forza e la drammaticità e restiamo sbigottiti e senza parole. Questo dev'essere il tempo del silenzio e dell'accompagnamento al dolore, sia di chi ha subito la violenza, ma anche di chi questa violenza l'ha prodotta. Questo è il nostro atteggiamento di comunità cristiana e parrocchiale e mio personale».

Conosceva Giada e il suo compagno?

«Sì. La prima volta che li ho incontrati, insieme, è stato in occasione del battesimo del bambino, celebrato l'anno scorso. In quella circostanza, durante le visite alla famiglia in preparazione al sacramento come si fa con tutti i genitori che chiedono il battesimo per i figli, li avevamo avvicinati e avevamo parlato. Poi, da un anno, portavano il bambino nella nostra scuola dell'infanzia e quindi venivano in contatto anche con altre famiglie della parrocchia e altri genitori».

Quale immagine ha di loro due insieme?

«Per come li ho conosciuti, pur parlando di qualche incontro e non di un rapporto di lunga data, mi erano sembrati come tutte le coppie che hanno una relazione e che decidono di avvicinarsi al matrimonio e di intraprendere il corso di preparazione. Certo, la loro relazione aveva alle spalle alcune fatiche e qualche difficoltà, ma nelle loro espressioni e nei loro atteggiamenti non ho mai notato niente che potesse farmi sospettare la presenza di violenze, maltrattamenti o altro. Poi bisogna essere molto cauti e prudenti in questi momenti e non lasciarsi andare a giudizi facili o immediati. Ripeto, vorrei che questo, oltre al momento del dolore, fosse anche il momento del silenzio e della preghiera. Ne abbiamo bisogno tutti».

Quindi nessun dubbio sul fatto che Giada e Andrea abbiano deciso di sposarsi...

«Si, avevano iniziato un percorso di preparazione che avevano fatto insieme e che avevamo cercato di costruire insieme, anche se con un po' di fatica perché mettere insieme tutti gli impegni non era sempre semplicissimo»

Poi cos'è successo?

«A un certo punto mi hanno comunicato che questa loro decisione di sposarsi s'interrompeva e che avrebbero avuto bisogno di altro tempo per organizzarsi meglio, per pensarci. Quindi a quel punto, di fronte alle loro parole, abbiamo deciso di fermare tutto e di sospendere gli incontri e il cammino di preparazione. Non ho chiesto di più del motivo del ripensamento perché mi è già accaduto che una coppia ci ripensi o posticipi il matrimonio per una serie di ragioni che non spetta a me sapere. E sinceramente in quel loro ripensamento non ho avvertito nulla di sospetto. Certo che oggi, alla luce di quanto accaduto, mi dispiace non aver approfondito certe dinamiche».

Quindi nessuna avvisaglia sospetta?

«No, lo ribadisco, da parte mia nessuna avvisaglia o segnale di allarme su quanto è successo».

Sa chi si sta occupando del bambino in questo momento?

«Il bambino risultava assente da scuola già da alcuni giorni, prima che accadesse tutto questo (il padre ha dichiarato agli inquirenti che il piccolo era ammalato da alcuni giorni, ndr). Non so a chi sia stato affidato perché noi come parrocchia e come scuola dell'infanzia non abbiamo informazioni in questo senso e in ogni caso la sua privacy va tutelata. Da quanto mi è stato riferito dalle maestre il bambino è sempre stato sereno, vivace, dinamico, inserito molto bene nella classe e nella scuola e che stava insieme ai suoi compagni e a suo agio».