VIGONZA (PADOVA) - Un'amica di Giada Zanola ha riferito agli inquirenti che la giovane donna aveva paura di Andrea Favero. La testimone «riferiva che l'indagato era geloso della relazione della vittima con un altro uomo, arrivando a dire che la Zanola le aveva confidato di avere paura dell'indagato».



La donna ha messo anche a verbale di avere visto «le foto delle ecchimosi riportate dalla vittima a seguito del litigio del 27 maggio 2024 e che i due litigavano con cadenza quotidiana, anche per motivi economici». Di litigi «quasi all'ordine del giorno» ha riferito anche la madre dell'indagato. Anche un altro testimone ha raccontato «di avere ricevuto dalla vittima confidenze sulle condotte violente dell'indagato culminate in almeno due episodi nei quali l'aveva afferrata per il collo». Anche lui ha spiegato di avere visto «le foto dei lividi sul corpo della donna».

Una situazione al limite che viene spiegata anche dall'ordinanza di fermo nella quale si prova a ricostruire la psicologia di Andrea Favero. «L'indagato ha subito una serie di "colpi" che lo hanno caricato al punto di perdere completamente la testa e uccidere la Zanola», scrive il Pm. Quali sono questi "colpi"? «L'annullamento delle nozze già fissate, i problemi economici, la vita da separati in casa, la possibile fine della convivenza che avrebbe impedito all'indagato di avere rapporti quotidiani con il figlio, le continue minacce di togliergli il figlio e non farglielo più vedere, reiterate anche e soprattutto pochi istanti prima dell'omicidio. Tutte circostanze che hanno concorso a creare il corto circuito che ha condotto l'indagato all'omicidio».



Lo stesso Pm prova a dare una spiegazione a ciò che ha scatenato la violenza di Andrea Favero. «Appare chiara dalle stesse parole dell'indagato l'esistenza di un forte movente per l'omicidio, accompagnato da un dolo che, allo stato degli atti, può qualificarsi come dolo d'impeto: li suo viscerale attaccamento al figlio che accudiva in ogni modo, a fronte della continua minaccia ricattatoria della vittima che faceva leva proprio su tale rapporto viscerale, prospettando al possibilità di portargli via li figlio e non farglielo vedere più», conclude il magistrato.



«Siamo di fronte all'ennesima tragedia che ha due vittime - ha commentato ieri mattina il questore di Padova, Marco Odorisio - Non solo la donna che è stata uccisa dal compagno ma anche un bambino. Quella dei femminicidi, ed il secondo a Padova da febbraio, è una piaga sociale duratura nel tempo: tutti ci stiamo impegnando, c'è stato un "effetto Giulia" deflagrante che ha permesso di far emergere il sommerso che c'era ma questo non può bastare: bisogna intervenire, anche chi è esterno alla coppia e solo sente che ci possa essere un rischio simile».



N.M.