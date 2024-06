BRESCIA - Un altro Gino è impietrito sulla bara di sua figlia. La cassa chiara, le rose bianche (ma anche blu). Ancora una sorella e un fratello, Federica e Daniel, prostrati da un nuovo dolore dopo quello per la perdita della madre Nadia. Tutto come sei mesi fa nell'imponente basilica di Santa Giustina a Padova, con i diecimila che facevano rumore con i campanelli attorno a Prato della Valle, perché non ci fosse mai più un'altra Giulia. Invece questa è la piccola chiesa di San Silvestro a Brescia, il chiasso arriva dal motore degli amati bolidi schierati sul sagrato e adesso tocca a papà Zanola lo strazio già vissuto da Cecchettin padre. È l'addio a Giada, giovane mamma uccisa dall'uomo con cui non vedeva più un futuro, secondo gli inquirenti che hanno chiesto e ottenuto il carcere per Andrea Favero.

Giada Zanola, il parroco al funerale: «Dentro di noi c'è rabbia»

Il cavalcavia di Vigonza sta a 150 chilometri da qua, lungo la stessa A4 che accarezza capannoni e campi in questo serenissimo lembo di terra lombarda. Davanti alla pala di Giambattista Tiepolo, don Sergio Contessi cerca con don Alessandro Spiezia le parole giuste per rivolgersi alla ragazza che sorride, nella foto posata sul feretro: «Carissima Giada, l'intera comunità di Folzano oggi ti accoglie e ti abbraccia. Tanti di noi in questo piccolo quartiere della periferia sud di Brescia ti hanno vista crescere, giocare, studiare, vivere amicizie, coltivare sogni. E ora, insieme ai tuoi familiari, ci sentiamo come persi, costretti a deglutire un boccone molto, troppo amaro e che fa male. Nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare per te oggi un "rientro forzato" come quello che ti ha appena coinvolta: dal Veneto che amavi, per via direttissima al Folzano che portavi nel cuore». Il rombo delle auto tuning, elaborate e customizzate, si confonde con i giri di chitarra del coro parrocchiale. Chiede il sacerdote: «Ma che rientro è? Su una vettura elegantemente "truccata" sì, il carro funebre, ma ahimè senza più la possibilità di sorridere, né di guardare il volto delle persone che ami, fisicamente e tragicamente distante da quel bimbo che era divenuto parte della tua vita, senso per cui valeva la pena continuare a sperare in una vita felice».

Un'esistenza che Giada non voleva più condividere con Andrea, ora chiuso nel silenzio dopo che non ha confermato al pm le prime dichiarazioni confessorie rese alla polizia. «Noi siamo qui con te - le dice ancora idealmente don Sergio - ma il nostro cuore è triste e l'anima piange; siamo qui con te, vicini; le parole non riescono a raccontare in modo compiuto il dramma che ha travolto la tua esistenza, ma nemmeno le parole riescono a descrivere compiutamente la qualità, la specie strana del dolore che proviamo: dentro di noi c'è rabbia, c'è la quasi pretesa che le cose avrebbero dovuto andare diversamente; e poi c'è la mancanza di futuro, la speranza graffiata, i sogni infranti; forse più di tutto a farci male dentro c'è la morte stessa, che si è fatta ingiustamente vicina nello spegnersi drammatico della vita di Giada».

I colori brillano sul cuore blu della "classe 1990", sulla variopinta corona "di tutto il team Enjoy driving", sul mazzo bianco firmato "con affetto" dalle colleghe. «Stiamo male continua però il parroco e abbiamo bisogno di una medicina che lenisca il dolore che sentiamo. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci spinga oltre il muro del non senso e del pessimismo; abbiamo bisogno di una mano tesa che ci aiuti a rialzarci per proseguire il cammino della vita con una dignità ritrovata, con passione e con impegno». L'omelia si conclude con un imperativo: «La morte di Giada oggi non può lasciarci indifferenti». Ma non c'è accenno al delitto e all'indagato, i cui genitori Claudio Favero e Adriana Tommasin all'ultimo hanno preferito evitare di presenziare alle esequie. Solo un velato riferimento alla violenza di genere, nelle preghiere dei fedeli: «Perché sappiamo farci carico della responsabilità di educare le nuove generazioni all'amore, alla tenerezza e al rispetto con uno spirito di reciproco dono e servizio».

Nastrini rossi per la lotta ai femminicidi

Ma il tema emerge ugualmente: dai nastrini rossi distribuiti ai 500 partecipanti, dai fiori gialli portati dal centro antiviolenza "Casa delle donne", dalla vistosa sofferenza dello zio materno Ivo Maoret mentre spinge la carrozzina di nonna Romilda, 93 anni di vita e un'infinità di lacrime: «Non c'era nessun presagio di questa cosa qui. Lui sembrava una persona perbene e invece non lo era per niente. Adesso spero che paghi per quello che ha fatto. Noi cercheremo di sostenere la lotta contro il femminicidio, come crediamo che sia stato». Daniel, il fratello di Giada, confida di non aver pensato «neanche per un secondo» all'ipotesi del suicidio. «Però non so aggiunge cosa può passare nella testa delle persone. Non mi sarei mai aspettato tutto questo, avevo un buon rapporto con Andrea. Gli volevo e gli voglio ancora bene, ma dovrebbe essere lui a dirmi se è stato lui o no. In questo momento vorrei solo parlargli, non lo accuserei di niente, ci penseranno gli altri a fare giustizia se è stato lui. Gli ematomi e i lividi? Se li avessi visti, non saremmo arrivati a questo punto. Abbiamo incontrato la famiglia Favero, non ci siamo detti nulla di speciale, siamo tutti uniti nello stesso dolore, anche da parte loro. Ora chiediamo che la giustizia faccia il suo corso. Se è stato lui o chiunque sia stato, dovrà pagarla. Se è stata lei... andremo avanti, soprattutto per il suo bambino».

Il feretro si allontana sulle note di Mr Rain

Gianmaria Boscaro, sindaco di Vigonza in prima fila con Laura Castelletti, prima cittadina di Brescia, non è però questo il momento delle sentenze: «Penso che oggi sia solo il giorno del dolore e della vicinanza, come dimostra il nostro gonfalone listato a lutto. Ci saranno luoghi e tempi per parlare di altro, dopo che nella fiaccolata in maniera silenziosa abbiamo preso una posizione netta contro violenze e femminicidi. Con la comunità ora stiamo pensando a momenti di ricordo, sia civici sia di preghiera». Le memorie della sorella Federica sono custodite sotto la maglietta bianca con la scritta "Sempre nei nostri cuori" e la foto di Giada: «Un ricordo? Non ce n'è uno solo. Era dolcissima e mi manca tanto. È un dolore fortissimo ed è comunque una perdita, indipendentemente da tutto fa male». Rombano le marmitte, parte l'applauso, risuona "Supereroi" di Mr.Rain. Ma splende il sole nel cielo azzurro, quando vengono liberati in volo i palloncini bianchi e rossi, a due a due.