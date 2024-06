Giada Zanola, il fratello Daniel al funerale: «Voglio ancora bene ad Andrea Favero, ma adesso dovrebbe dirmi cosa è successo»

VIGONZA (PADOVA) - «Voglio ancora bene ad Andrea, ma adesso dovrebbe dirmi lui cosa è successo. Aspetto che la giustizia faccia il suo corso per capire se è stato lui o meno». Lo ha detto Daniel, il fratello di Giada Zanola, la 33enne bresciana uccisa dal compagno Andrea Favero che l'avrebbe gettata da un cavalcavia sull'autostrada A4.

Giada Zanola, dolore e rabbia al funerale

«Dentro di noi c'è tanta rabbia» ha detto don Sergio Contessi nella sua omelia. «Nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare per te oggi un 'rientro forzato' come quello che ti ha appena coinvolta: dal Veneto che amavi, per via direttissima al Folzano che portavi nel cuore… ma che rientro è? «Dentro di noi - ha aggiunto - c'è rabbia, c'è la quasi pretesa che le cose sarebbero dovute andare diversamente; e poi c'è la mancanza di futuro, la speranza graffiata, i sogni infranti; forse più di tutto a farci male dentro c'è la morte stessa, che si è fatta ingiustamente vicina nello spegnersi drammatico della vita di Giada».

L'omicidio a Vigonza

Giada Zanola, 33 anni, un figlio di 3, viveva a Vigonza con Andrea Favero. La loro relazione era ormai terminata, vivevano da separati in casa: lei aveva un altro amore e aveva deciso di annullare le nozze con Favero. Dalle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, i due pochi giorni prima della morte di Giada avevano avuto una furiosa lite al punto da lasciarsi segni sulle braccia. Il 29 maggio, dopo l'ennesima discussione, alle 3 di notte la 33enne è precipitata dal cavalcavia di via Prati a Vigonza, sopra l'autostrada A4, a pochi passi dalla loro casa. A spingerla giù sarebbe stato Favero, ora in carcere.