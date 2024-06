PADOVA - Andrea Favero lo fa mettere a verbale la notte in cui viene fermato, ventiquattr’ore dopo aver buttato - secondo la procura - la fidanzata Giada Zanola, 33 anni, dal cavalcavia di Vigonza che passa sopra l’A4: «Noi da inizio marzo vivevamo in casa da separati. Io avevo accettato qualsiasi cosa perché l’unico mio pensiero era mio figlio». Ma nella ricostruzione del femminicidio e nella ricerca del movente, ciò che emerge dalle testimonianze di amici, parenti e conoscenti della coppia non collima con quella dichiarazione.

Andrea Favero, 38 anni, camionista, non si era rassegnato alla fine della sua storia con Giada e - secondo quanto raccolto dagli investigatori - lui continuava ad avere un controllo su di lei, facendo di tutto per tenersela accanto. Lo spaventava l’ipotesi, ormai quasi realtà, che lei interrompesse la loro convivenza dopo aver già mandato a monte il matrimonio fissato per il 21 settembre. E lo ossessionava la minaccia di Giada di non fargli più vedere il figlio piccolo.



Dalle dichiarazioni emerse in questa seconda tornata di testimonianze, si fa quindi ancora più chiaro il movente del femminicidio: la mancata accettazione della fine del rapporto.

Con il presunto assassino in cella dalle 2.05 del 30 maggio, le indagini ora segnano un rallentamento necessario per attendere il deposito della tossicologica sul corpo della mamma di 33 anni (determinante per capire se veramente Giada era stata drogata dal compagno, come lei temeva) e della relazione sul cellulare di Andrea Favero. In quello smartphone sequestrato nella notte tra il 29 e il 30 maggio, il sostituto procuratore Giorgio Falcone cerca messaggi, immagini e navigazioni internet che possano confermare la tesi dell’accusa. Materiale interessante in questo senso è stato sequestrato a inizio settimana quando gli agenti della Mobile e della Scientifica sono tornati a casa della coppia, in via Prati 8, passando al setaccio l’abitazione e la Ford C-Max di famiglia, l’auto che Favero dice di aver usato alle 3.30 del 29 maggio per seguire la compagna sul cavalcavia dell’A4 da dove poi lei è stata presa per le ginocchia e lanciata di sotto, come ammesso dal 38enne ai poliziotti. Dichiarazioni che però sono inutilizzabili in quanto non sono state ripetute davanti al pm e in presenza dell’avvocato.



Anche per questo la casa è finita sotto sequestro, per evitare che qualcosa possa essere compromesso una volta che arriveranno le consulenze e - confida la procura - anche nuovi spunti investigativi. Tra tutti la localizzazione del telefono della mamma, il cui ultimo segnale arriva mezz’ora dopo i fatti (alle 4 del 29 maggio) agganciando la stessa cella telefonica che abbraccia la casa e il cavalcavia. Gli esperti della polizia stanno tentando di geolocalizzarlo, dopo aver battuto palmo a palmo l’area che va dalla casa di Giada e Favero fino al cavalcavia della tragedia, senza però ottenere risultati. Non si trova nemmeno la borsetta della donna, mentre erano stati rinvenuti subito i documenti. Impossibile che Giada li avesse in tasca: quando è volata dal cavalcavia indossava dei leggins, una maglietta e una felpa senza tasche.



Questa la dichiarazione di Favero «Ricordo che (il 29 maggio, ndr) eravamo a casa... poi però abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che dista circa un chilometro da casa. Io ho preso l'auto e l'ho seguita raggiungendola dopo pochi metri e facendola salire per portarla a casa. Continuavamo a litigare, mi sbraitava addosso come spesso ultimamente faceva dicendo che mi avrebbe tolto il bambino. A quel punto ricordo che siamo scesi dall'auto. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada».