PADOVA - Giada Zanola sarebbe stata ancora viva quando il compagno Andrea Favero l'ha spinta giù dal cavalcavia sulla A4 di Vigonza. È quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia che si è conclusa ieri, 31 maggio, all'istituto di medicina legale di Padova.

Il medico legale, Marco Terranova, ha effettuato il prelievo di tessuti per eseguire gli accertamenti tossicologici e non ha dato anticipazioni sui primi riscontri dell'esame. All'autopsia hanno partecipato anche i consulenti di parte, della difesa di Andrea Favero, accusato dell'omicidio, e della famiglia della vittima. I dati tossicologici saranno importanti anche per appurare se Giada Zanola sia stata magari stordita, con farmaci o altre sostanze, prima della morte, o avvelenata pian piano, come lei stessa aveva confidato alle amiche di temere.

Il funerale di Giada Zanola

Nel giorno del funerale di Giada Zanola, a Vigonza sarà proclamato il lutto cittadino. Ancora non è stata fissata la data delle esequie ma è probabile che siano celebrate a Brescia, il paese di origine di Giada e dove tutt'ora risiede la sua famiglia, il padre Gino ed i fratelli. «Indipendentemente dal luogo dove sarà officiato il funerale – ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro -, ho deciso che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino a Vigonza. La sua morte ha sconvolto tutta la nostra comunità per la drammaticità e crudeltà, e credo di interpretare il cordoglio profondo e corale di tutta la nostra comunità, indire il lutto cittadino per il giorno del funerale. Per questo, inviterò gli esercenti di Vigonza a tenere le saracinesche abbassate in segno di lutto. Inoltre, le bandiere del Palazzo Comunale saranno listate a lutto. Nel caso in cui la famiglia decidesse di dare l’utlimo saluto a Giada a Brescia, saremo presenti con una delegazione del Comune ed il labaro comunale».

La fiaccolata a Vigonza: il percorso fino al cavalcavia

Intanto l'amministrazione sta organizzando la logistica in vista della fiaccolata in ricordo di Giada in programma per lunedì 3 giugno alle 20.30. «Con la fiaccolata vogliamo stringerci forte alla famiglia di Giada Zanola in questo momento di grande sofferenza: il suo omicidio è un dolore straziante per tutta la comunità che si ritrova sconvolta - ha proseguito Boscaro - La fiaccolata partirà dall’area verde davanti all’Obelisco di via Prati, accanto alla casa dove abitava Giada, e proseguirà poi lungo la strada per raggiungere il cavalcavia dove si è consumata la tragedia. Abbiamo già provveduto ad acquistare circa 400 fiaccole da consegnare ai partecipanti. Per agevolare la presenza dei cittadini, abbiamo individuato alcuni parcheggi che potranno essere utilizzati: in zona del Tergola alla fine di via Molino, nell’ex ristorante ai Molini, il ⁠piazzale della famiglia Stecca che gentilmente ha messo a disposizione, il parcheggio del ristorante “Ai Siegoi”, e l’area verde pubblica sempre davanti “Ai Siegoi”. A presidiare la sicurezza e la viabilità ci saranno i nostri agenti della Polizia locale, i carabinieri di Pionca di Vigonza e i volontari del gruppo comunale della Protezione Civile».