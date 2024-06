MASERA' - La targa a Giacomo Matteotti sarà presto realtà a Maserà. Come annunciato dal sindaco Gabriele Volponi, durante la disputa sul concedere o meno la sala allo storico Mimmo Franzinelli per presentare il libro sul politico polesano, l’omaggio ai cent’anni dalla morte sta per arrivare. Così, ieri, sono partiti gli inviti per l’installazione che si terrà proprio lunedì prossimo alle 9.45 in quella che già è la via intitolata a Matteotti, con la benedizione della targa da parte del parroco e l’intervento delle autorità.



LA PROTESTA

Una modalità che non ha rasserenato gli animi in paese, anzi è stata etichettata dalla consigliera capogruppo di Comunità e Territorio, Elena Coppola, come «Una chiara operazione per rimediare maldestramente a quanto risposto in Consiglio Comunale alla nostra richiesta di cittadinanza onoraria, oltre che per mettere, malamente, una toppa alle polemiche nate dopo la negazione della sala a Franzinelli. Quest’iniziativa sembra essere il mero assolvimento di un compito in forza di una legge, con posa di una targa in una vietta di campagna dove non la vedrà probabilmente nessuno, eccetto i residenti, e senza aver invitato a parlare nessuno che ne avesse titolo, né Anpi, né Anei, ma neppure uno storico locale. Anche il fatto che venga apposta di lunedì mattina la dice lunga sull’interesse alla partecipazione della popolazione. Quel che non manca è la benedizione, un bizzarro paradosso se rivolto all’anticlericale Matteotti, che denota il totale disinteresse del sindaco ad informarsi minimamente su chi sia stato. Ci rattrista vederne ancora così bistrattata la memoria anche nella narrazione fallace del sindaco sulla vicenda, come dimostrano i documenti ufficiali e le riprese del Consiglio Comunale. Nella lettera di diniego del primo cittadino è espressamente scritto che i contenuti informativi del libro erano "non neutrali", tant’è che non ci sono state offerte altre date e la sala da noi richiesta era libera nel giorno e ora che proponemmo, e lo invitiamo a dimostrare il contrario».



LA REPLICA

A rispondere è proprio il sindaco Gabriele Volponi, non senza ironia: «È ormai evidente che non sia io la persona giusta per accontentare l’opposizione. In questo contesto stiamo cercando di non essere divisivi e stiamo ottemperando alla legge. La targa sarà apposta nella via che dal 1976 porta il nome di Giacomo Matteotti, come deciso dall'allora amministrazione democristiana. Ci dispiace se la giornata ricorre di lunedì. Anche il 4 novembre capita in giornate infrasettimanali e lo celebriamo di mattina, con chi può essere presente. Per tale ragione abbiamo invitato le nostre associazioni locali, proponendo un’iniziativa giusta che rientra nel campo di quanto richiede la legge 92/2023, che non parla peraltro di cittadinanza post mortem. E lo faremo in totale sicurezza, alla presenza della Digos e con la benedizione di don Roberto. Speriamo da quel momento in poi sia messa fine a questa sterile polemica»