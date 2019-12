Morte di Giacomo, analisi su cellulare e computer: si sospetta l'overdose

di Marco Aldighieri

PADOVA- Chi ha venduto la droga a Giacomo Davanzo? È questo l’interrogativo a cui dovranno trovare una risposta gli inquirenti, per dare una spiegazione alla morte dello studente veneziano di 25 anni. Il ragazzo, venerdì sera, è stato trovato cadavere da un suo compagno di appartamento. In casa la polizia ha sequestrato eroina, una siringa e diversi psicofarmaci. Il pubblico ministero Silvia Golin, titolare delle indagini, ha ordinato per oggi l’autopsia, l’esame sarà eseguito dal medico legale...