PADOVA - Sognava un volo per la Florida, le spiagge di Miami e un contratto nel calcio a stelle e strisce. Si ritrova senza una squadra, con cinquemila euro in meno e in una stanza del comando dei carabinieri di Padova. Il calciatore Gennaro Cervasio, 23 anni, mercoledì pomeriggio ha formalizzato una denuncia per truffa nei confronti del procuratore che avrebbe dovuto portarlo in America. È tutto scritto nelle due pagine di querela in cui il giovane – con un passato importante nei settori giovanili di Roma, Torino, Padova e Cittadella – ricostruisce i fatti per filo e per segno. E poi accusa: «Tanti altri ragazzi sono stati raggirati come me, vittime di promesse mai mantenute».

IL PROFILO

Cervasio, terzino pugliese, è cresciuto con tante belle speranze nel vivaio del Padova (fino al 2014) per poi intraprendere un lungo viaggio in giro per l’Italia con l’obiettivo di fare il professionista. Esperienze di alto livello nei settori giovanili di Roma, Torino e Cittadella, ma anche Luparense, Fiuggi, Latina, Campodarsego, Arcella e Curtarolese. Dal miraggio della Serie A ai campi dei dilettanti padovani, arrivando a coltivare una nuova illusione per rilanciarsi: il calcio estero.

IL CONTATTO

La storia di Cervasio inizia qui e finisce con la denuncia presentata l’altro ieri. Una storia che racconta uno spaccato del sottobosco del calcio di chi si ferma alle porte del sogno.

«A giugno 2023 vengo raggiunto su Instagram dal profilo di un uomo che racconta di essere proprietario di una squadra a Las Vegas. Siccome sono svincolato lo contatto chiedendogli se è in grado di trovarmi una squadra. Mi risponde che avrei dovuto fare un provino, ma poi a causa di alcuni problemi familiari lascio perdere».

Passano solo pochi mesi. «A febbraio di quest’anno mi contatta lui su Whatsapp riferendomi la possibilità di andare a giocare nella serie B greca. Io gli chiedo se ha qualcosa da offrirmi in America e lui mi parla della possibilità di andare al Miami Fc (squadra della seconda serie americana allenata dall’ex Milan Antonio Nocerino, ndr). Propone un contratto fino al 2027 e con possibilità di proroga fino al 2030. Sono molto interessato e mi viene chiesto di effettuare due bonifici a due diversi Iban: uno da 1.500 euro per il contratto e uno di 300 euro per avere lo sponsor Adidas. Nei giorni seguenti vengo contattato da un avvocato che dice di seguire la mia pratica e mi avanza ulteriori richieste di denaro. Io mi fido ciecamente. Il 10 aprile effettuo un nuovo pagamento di 700 euro come seconda tranche del contratto da me firmato e il 22 aprile effettuo un nuovo bonifico di 600 euro che sarebbe servito per la spedizione del mio nuovo materiale Adidas».

LE ALTRE SPESE

Siamo già a 3.100 euro e non è finita qui. «Il 5 maggio effettuo un bonifico di 200 euro per la conversione della patente di guida da italiana ad americana, il 21 maggio altri mille euro per la proroga del mio contratto fino al 2030, il giorno dopo gli ultimi 1.200 euro per l’acquisto dei biglietti aerei». Totale: 5.500 euro.

Nella denuncia Cervasio fa riferimento anche ad un altro giovane calciatore padovano entrato in contatto con il procuratore: «È un mio amico. Gli ha pagato mille euro, poi ha deciso di non fidarsi più e ha chiesto la restituzione». Soldi che non sarebbero ancora tornati indietro, a fronte di contratti sportivi che non sarebbero mai stati avviati.

Cervasio ha deciso di denunciare tutto «per evitare che altri ragazzi possano essere vittime di situazioni come la mia». Ma come si fa a pagare così tanti soldi ad uno sconosciuto senza nessun incontro di persona e senza alcun contatto ufficiale con la società? «Mi sono fidato ciecamente di questa persona, volevo solo aiutare economicamente la mia famiglia guadagnando dei soldi per giocare negli Usa. Non pensavo minimamente che tutto ciò fosse finto».