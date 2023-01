San Martino di Lupari, Ultimo saluto a Maria Angela Sarto, massacrata con il marito. La nipote:«Una scomparsa improvvisa e straziante»

SAN MARTINO DI LUPARI - La passione per i fiori e la cultura. La sua eleganza e l'amore per il marito Giorgio. Maria Angela Sarto viene così ricordata da una nipote durante il suo funerale, oggi, 4 gennaio, nella chiesa di San Martino di Lupari. L'84enne è stata trovata morta in casa in un lago di sangue mentre il marito Giorgio Miatello agonizzava al piano di sotto. Indagata per l'omicidio è una delle figlie, Diletta, 51 anni.

Un funerale sobrio ed elegante, come era lei. Tutto il paese si è stretto a Chiara, l'altra figlia della coppia, e ai parenti. Il sindaco ha indetto giornata di lutto cittadino come segno di vicinanza per una tragedia che ha colpito tutti (video Nuove Tecniche - Simone Piccirilli)