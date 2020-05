Ordina il gelato a domicilio e lo paga con banconota contraffatta: indagata

PADOVA - Il gelato era buono, la banconota no. E dopo la consegna a domicilio è scattato il caso. Ieri pomeriggio una volante della polizia è intervenuta in via Dini dopo le 18, al civico 29, poiché vi era stato un diverbio. Sul posto gli agenti hanno appurato che poco prima una ragazza 32enne, in via Venier 115, aveva pagato una consegna a domicilio di una vaschetta di gelato del valore di 8 euro con una banconota da cinquanta, presumibilmente contraffatta, che da una prima visione presentava elementi di difformità rispetto all’originale.



La donna ha riferito di aver ricevuto la banconota da un fruttivendolo ma non sapendo fornire nessun dettaglio sul punto, perciò è stata indagata in stato di libertà per spendita di banconote falsificate.