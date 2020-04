Il Gazzettino consegnato a casa: ecco l'elenco delle edicole che offrono il servizio

un elenco tutte le edicole interessate a fare consegne a domicilio, servizio che in giorni in cui vige l'obbligo di restare nella propria abitazione limitando le uscite allo stretto necessario, è quanto mai utile. Già qualche edicolante lo fa per aiutare clienti e vicini di casa anziani. Ma adesso, anche grazie all'agenzia di distribuzione Chiminelli, questa possibilità da domani, lunedì 6 aprile, si allarga nelle province di Treviso, Padova e Vicenza.



RICEVI IL GAZZETTINO A CASA: L'ELENCO DELLE EDICOLE.xls Emergenza Coronavirus. Un servizio in più per garantire ai lettori la possibilità di continuare a leggere il nostro giornale anche senza uscire da casa. Abbiamo raccolto ininteressate a fare consegne a domicilio, servizio che in giorni in cui vige l'obbligo di restare nella propria abitazione limitando le uscite allo stretto necessario, è quanto mai utile. Già qualche edicolante lo fa per aiutare clienti e vicini di casa anziani. Ma adesso, anche grazie all'agenzia di distribuzione Chiminelli, questa possibilitàsi allarga nelle province di

Abbiamo chiesto ai nostri edicolanti di dare la propria disponibilità - conferma Fabrizio Chiminelli, presidente della società - e la risposta è stata buona. In un periodo difficile come questo, la consegna a domicilio è un canale in più a disposizione dell'edicolante e una possibilità importante per chi non può uscire nemmeno per andare all'edicola. Pensiamo soprattutto agli anziani costretti a restare a casa per evitare pericoli

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA