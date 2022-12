Micia scomparsa da più di un anno, il proprietario non si arrende: «Offro ricompensa di 1500 euro»

CITTADELLA - (M.C.) Nelle cassette della posta di Cittadella e di altri paesi limitrofi, un volantino in carta patinata con l'appello per ritrovare la propria gattina, garantendo una ricompensa di 1.500 euro. Non demorde la famiglia della gattina Micia, scomparsa nel settembre del 2021, quando aveva un anno e mezzo, da un'abitazione in via Beltramina a Facca. E' trascorso del tempo, ma il proprietario non si arrende e dopo averla cercata anche con un drone, ecco l'ulteriore azione certamente imponente, di passare di casa in casa lasciando il volantino. Spera di riuscire a tornare ad accarezzare il proprio amato felino. Grande l'attaccamento verso l'animale d'affezione. Per qualcuno potrà sembrare eccessivo, ma è indescrivibile il legame che si crea con un animale domestico. La gattina ha il manto tartarugato ed è sterilizzata, non si avvicina con facilità alle persone avendo una certa diffidenza, potrebbe però trovarsi in casa di qualcuno che avendola vista al tempo disorientata l'ha accolta e l'accudisce in buona fede, senza sapere che la stanno ancora cercando. Potrebbe trovarsi anche nei Comuni vicini. Numerosi gli avvisi affissi subito dopo la sua scomparsa. Franco, il proprietario, con la compagna, hanno vari gatti, il che aveva impedito di accorgersi immediatamente che Micia non c'era. Si spera che il massiccio volantinaggio possa portare ad un esito positivo e si assicura l'anonimato di chi fornisce informazioni specifiche ed appunto la ricompensa. Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare i numeri 340.7511275 e 345.7674164. Sequalcuno pensa ad una truffa, così non è.