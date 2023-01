PADOVA - Ieri si è chiusa l'edizione 2023 dell'Esposizione internazionale Felina, targata Ente nazionale Felinotecnica italiana, ritornata in città dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Ideata nel 1978 da Costanza Daragiati, l'expo ha trovato in Padova una tappa fissa, generosa che registra sempre un gran successo di pubblico. «Il Covid ci ha fermato - ha chiarito Maria Sole Farinelli, presidente del Club Felino Verona - ma ripartiamo con entusiasmo e tante nuove idee. La Fiera è stata per due giorni il regno felino. Dal 1978 organizziamo esposizioni internazionali di altissimo livello, eventi che hanno permesso di diffondere cultura e sensibilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe».

Il vincitore

Una festa allegra, attesa dai visitatori che numerosissimi hanno affollato il padiglione 15: famiglie e tanti bambini sono rimasti incantati a lungo, davanti ai box che ospitavano i gatti provenienti da ogni parte Italia, da tutte le città del Veneto. Per i più piccoli è stata un'esperienza che ha permesso di conoscere da vicino le più belle razze del mondo. La due giorni in Fiera ha presentato un programma molto ricco e intenso per un week end dedicato all'animale domestico più amato di sempre: concorsi, contest fotografici, stand con professionisti del settore, informazioni e gadget legati al mondo del gatto. L'esposizione è stata anche una bella opportunità per scoprire come comunicare con i gatti e capirli dalla posizione delle vibrisse, i baffi che sono come radar, dai movimenti delle orecchie o dall'apertura delle pupille. Decine di razze differenti, rare, particolari, dai giganti del Maine Coon all'affascinante Bengala, dai nudi Sphinx agli introvabili Kurilian Bobtail con la coda a pon pon sono state le star in fiera. La giuria chiamata a valutare i più belli era composta da un team di giudici tutto al femminile: Chiara De Luca, Geneviève Franc, Alla Serimoglu, Alina Igor. La loro competenza ha valutato ogni gatto in gara ma non ha avuto vita facile nel decidere a chi dare lo scettro del vincitore, secondo standard estetici, bellezza e carattere e per categoria: cuccioli, adulti, interi e neutri. Tra i 350 felini presenti, tra le razze più pregiate, giunte a Padova per partecipare all'expo "I gatti più belli del mondo", la decisione è stata difficile. Alla fine, il gatto più bello del mondo è stato giudicato il Norvegese delle Foreste, Eryn Galen Forlindon, per gli amici Poldo della Valsugana. Ginette, una Blu di Russia, dal pelo blu-grigio, gli occhi verdi, la reginetta in carica, incoronata a Verona nel 2022, è comunque arrivata in finale: ha atteso il responso, facendosi accarezzare con pazienza. Miglior neutro: il Kurilian Bobtail n.29, Duniasha. Il miglior cucciolo 4-6 mesi: il Ragdoll n.215, Cashmere Angel's Grace. Il miglior cucciolo 6-10 mesi: il Certosino n.200 Tiffany des Bleus de Jade. Nel contest fotografico, dedicato ai gatti domestici, ha vinto Monica della provincia di Venezia con la gatta Perla, vestita da pallina di Natale.