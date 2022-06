PIOVE DI SACCO - In ospedale si trovano bene non solo i pazienti, ma pure gli animali domestici ed è così che King Franco, un bel gatto randagio, ha stabilito la sua residenza nel nosocomio del capoluogo della Saccisica. Se ne prendono cura gli operatori sanitari piovesi, che lo hanno presentato ufficialmente al vasto pubblico: «Signore e signori, vi presentiamo King Franco, l'unico gatto di nostra conoscenza che vanta un profilo Instagram!» spiegano. «Sì, perché Franco, con il suo carattere simpatico e affabile, è diventato un personaggio: vive nei sotterranei dell'ospedale Immacolata Concezione, adottato dal personale sanitario che non gli fa mai mancare una ciotola sempre piena e tante, tantissime coccole. Lui ricambia abbondando in fusa, mai spingendosi fin dentro il nosocomio perché è un gatto rispettoso ed educato, ma accomodandosi sulle poltroncine esterne, all'ombra delle fioriere o tra le aiuole. Buona continuazione King Franco, caro e amato pet amico di tutti» concludono i sanitari dell'Immacolata Concezione. E non è la prima volta che i gatti sono accolti in ospedale a Piove. Solo pochi mesi fa Lorenzo, il coordinatore infermieristico dell'ospedale, aveva salvato la vita di una tenera micina. La gattina era rimasta incastrata all'interno di una botola dell'ospedale e continuava a chiedere aiuto. Per fortuna quella richiesta di soccorso era giunta al suo salvatore, che senza pensarci troppo e grazie alla sua prestanza fisica si era calato all'interno del vano dell' ascensore e aveva messo in sicurezza la micia Amélie.