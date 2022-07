VIGONZA - Lanciati in mezzo al campo come sacchi di immondizia. Tre cuccioli di gatto sono stati recuperati domenica sera, 17 luglio, da Lucia Cambuli, la volontaria che si occupa di curare e gestire alcune colonie feline regolarmente censite e registrate dal servizio veterinario dell'Ulss 6. «Qualche disgraziato ha abbandonato i cuccioli nel campo vicino al sottopasso di via Cadorna a Vigonza e ad accorgersi di loro è stato un ragazzino che, passando in bicicletta, ha sentito il loro miagolio disperato - racconta Lucia Cambuli -. Così si è avvicinato e ne ha trovato uno nel campo, e due che si erano accovacciati ai piede del sottopasso. Sono tre gattini di pochi giorni e, in un primo momento, abbiamo creduto fossero nati lì e così abbiamo atteso un'ora, io e una signora del posto, per vedere se mamma gatta si avvicinava. Ma niente».

«​Abbandonarli è una crudeltà»

Poi un passante ha rivelato alle due donne che i gattini sono stati buttati giù e non ha fatto in tempo a fermare l'uomo autore del gesto. «Per fortuna sono riuscita a trovare una gatta che può far da balia a questi tre cuccioletti. Quest'estate è un continuo: gatti abbandonati e continue segnalazioni. C'è bisogno di aiuto: chi può donare qualcosa, lo faccia. Non è vero che sterilizzare è contro natura: è abbandonarli, vivi, ad un destino di morte, la vera crudeltà».