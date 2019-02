Gattino cade in fondo allo scarico, miagola disperato: i vigili del fuoco s'impegnano

FONTANIVA - Un gatto caduto in uno scarico pluviale in una zona verde nei pressi di Via della Repubblica a Fontaniva, è stato salvato dai vigili del fuoco, che l’hanno recuperato in un pozzetto profondo diversi metri sottoterra. Il micio era scomparso da casa da qualche giorno ed era cercato dai proprietari. Questa mattina, 6 febbraio, durante una perlustrazione in un’aera verde vicino a casa, i padroni hanno sentito il miagolio dell’animale provenire da sottoterra. I pompieri accorsi da Cittadella hanno aperto il pozzetto da dove si sentivano provenire i lamenti dell’animale e posizionato una scala. Un operatore dotato di autorespiratore è sceso sul fondo del pozzetto dove ha recuperato il micio portandolo all’esterno. L’animale, in buone condizioni, appena portato fuori all’aperto è subito corso verso casa.

