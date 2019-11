«Gatti scomparsi misteriosamente o abbandonati feriti»: allarme dell'Enpa a Padova

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Un gattino rosso, ferito e tremolante, notato in zona Terranegra. È stato raccolto nei giorni scorsi da una volontaria dell'Enpa ed è considerato solo l'ultima vittima di un fenomeno ben più esteso: quello degliÈ proprio la sezione padovana dell'Ente nazionale protezione animale a denunciare il problema con un post su Facebook: «Urgentissimo. Nei prossimi giorni cercheremo di catturare un gatto rosso gravemente ferito al collo da un cappio. Lui e gli altri mici della colonia rischiano la vita perché li stanno catturando per scopi illeciti. Ne sono spariti tanti anche di privati. Le autorità sono state allertate. Urge stallo per sottrarli a morte certo. Lasciate i vostri dati e sarete ricontatti».