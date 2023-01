PADOVA - «Una fiera storica» ha dichiarato Nicola Rossi, presidente di Padova Hall, riferendosi all’Esposizione Internazionale Felina per la due giorni che si conclude oggi ha portato a Padova circa 350 gatti tra i più belli e rari al mondo. Nella elitaria lista i leopardati Bengal, i giganti Maine Coon, i Norvegesi, i nudi Sphynx, gli introvabili Kurilian Bobtail, i Ragdoli. E ancora, da ogni latitudine del pianeta: Siberiani, Esotici, British, Scottish. In Fiera sono giunte gabbiette e trasportini da tutta Italia ed è rappresentato da ogni sua provincia il Veneto.



Dopo la forzata rinuncia per la pandemia, l’esposizione felina targata Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, è tornata, ricevendo l’applauso di grandi e piccini. «Questa fiera si caratterizza perché è seguita da un pubblico appassionato - ha sottolineato Rossi, indicando le razze pregiate che parteciperanno al concorso per il “gatto più bello” - l’idea di organizzarla è venuta a Costanza Daragiati nel 1978 dopo averne vista una simile a Londra».

Iniziò così la bella avventura dell’esposizione sia a Verona che a Padova che sono diventati due appuntamenti fissi, di grande livello. A Padova, Daragiati è affiancata da Maria Sole Farinelli, che è presidente del Club Felino Verona.

INFO CON QR-CODE

Già nella giornata di ieri, famiglie, bambini, appassionati, curiosi hanno affollato il padiglione 15 per ammirare gli esemplari in esposizione, assistere allo svolgimento dei concorsi e applaudire i gatti “in passerella”. Ieri i cuccioli, oggi toccherà agli adulti. E’ piaciuta anche l’opportunità del qr-code per conoscere ogni particolarità delle razze feline riunite nelle varie sezioni.

In un settore riservato le postazioni dei giudici, il team tutto al femminile chiamato a valutare con estremo rigore e imparzialità estetica, bellezza ed anche il carattere di ogni gatto che verrà premiato per categoria. New entry tra i giudici è Chiara De Luca «Padova è una piazza importante a livello nazionale» dice, spiegando che è diventata giudice per la grande passione per i gatti.

Nello stand dei gadget c’è da sbizzarrirsi tra peluche, magliette, collanine, ombrelli, libri. In quello alimentare prodotti anche cosmetici: qui, veterinari e professionisti dell’alimentazione offrono i loro consigli ai visitatori.

Il padovano Antony Civolani espone un meraviglioso British Shorthair color cioccolato. Il suo amore per i gatti lo ha spinto a progettare un B&B a Villa Conigli, a Teolo che aprirà tra pochi mesi: poche camere per chi non vuole lasciare il proprio gatto a casa quando va in vacanza e lo può portare a soggiornare a tu per tu con altri gatti della villa.

L’expo varca i confini del quartiere fieristico via web: sui social è attivo un contest fotografico dedicato ai gatti domestici. In palio, l’ingresso gratuito alla mostra. Per i bambini che porteranno un disegno a tema felino ci saranno gadget e premi. L’evento è pensato anche per i più piccoli, che possono conoscere le più belle razze del mondo e, durante il concorso, poter partecipare al giudizio della giuria. I giovanissimi fino ai 10 anni hanno entrata gratuita, biglietto ridotto dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Biglietteria online su: www.igattipiùbellidelmondo.it



I PRIMI VINCITORI

Questi i primi classificati della giornata: neutri, la gatta veneziana Eiahflor fairweather - razza Ragdoll; cuccioli 3-6 mesi, da Prato, il micio Cashmere Angels Geremia - razza Ragdoll; giovani 6-10 mesi, da Belluno, il Norvegese delle Foreste Vesemir.