LOZZO ATESTINO (PADOVA) - Nove taniche di gasolio nascoste nel bagliaio. La provenienza? Ignota. Un 71enne di Mestrino e un 46enne di origine moldava residente a Vigodarzere sono stati denunciati per ricettazione.

Nel corso della notte tra il 3 e il 4 giugno, i carabinieri hanno fermato un'auto in via Vo' a Lozzo Atestino, durante un posto di blocco. A bordo c'erano il 71enne e il 46enne e sono apparsi ai militari un po' nervosi. Perquisito il veicolo, i carabinieri hanno trovato nove taniche di varia capienza per complessivi 165 litri di gasolio e materiale per la sua estrapolazione. I due uomini non hanno fornito una spiegazione valida per quelle taniche: tutto è stato sequestrato e i due sono stati denunciati.