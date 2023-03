Cadoneghe. Sorpresi a rubare gasolio, in auto avevano anche droga da spacciare: arrestati due 22enni

CADONEGHE (PADOVA) - Sono stati sorpresi a rubare del gasolio e in macchina avevano della droga pronta per essere venduta. Due 22enni italiani di Cadoneghe sono stati arrestati.

Una guardia giurata in servizio nella zona industriale di Cadoneghe ha chiamato il 112 perché ha notato un'auto sospetta. La pattuglia della stazione di Vigodarzere ha intercettato il veicolo per viaggiava a forte velocità e dopo un breve inseguimento lo ha bloccato. A bordo c'erano i due ragazzi, decisamente nervosi. In auto i carabinieri hanno trovato due taniche di gasolio appena asportato dal serbatoio di un trattore stradale poco lontano dal luogo del fermo. Sono saltate fuori anche 35 bustine di hashish per un totale di 65 grammi.

Nelle loro case sono state trovate altre taniche di gasolio, contenenti 70 litri di carburante, materiale per l'estrazione del gasolio dai serbatoi, l'occorrente per confezionare droga e altri 135 grammi di hashish.