Perde il controllo dell'auto e finisce mezzo sommerso nel canale di scolo Foto

GALZIGNANO TERME (PADOVA) - Auto finisce nel canale di scolo a bordo strada, l'incidente è avvenuto martedì 18 gennaio alle 21.30, in via Valsanzibio a Galzignano Terme. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel canale, l'automoblista è rimasto illeso. I pompieri arrivati da Abano Terme e da Padova con l’autogrù, hanno provveduto al recupero della Fiat 500 portata via dal carroattrezzi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte.