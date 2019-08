di Lucio Piva

GALZIGNANO (PADOVA) - «Cari concittadini, se attendete qualche bolletta, estratto conto bancario, o altro, state tranquilli, ho tutto io. Oggi il postino (non è la prima volta) mi ha riempito la cassetta delle lettere. Domani faccio il giro e ve la consegno». Non si può dire che faccia difetto il senso civico di fronte ai disservizi patiti dai residenti del paese che da una zona all'altra, a macchia di leopardo, lamentano unaDai social, dove sta esplodendo la protesta, si apprendono vicende dai contorni grotteschi. C'è chi racconta di trovare nella cassetta mucchietti di corrispondenza diretta a diversi indirizzi, puntualmente smistata e distribuita fra vicini. A volte il disservizio non è poi così fastidioso. Anzi. «A me testimonia nel web P.D. - il postino ha messo 550 euro in contanti in una busta senza indirizzo. Non sapevo a chi darli, e li ho tenuti. Ho fatto male?».