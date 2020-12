CITTADELLA Esemplari, se non dentro casa, si trovano nei giardini delle abitazioni di Lapo Elkann, Ezio Greggio e del presidente del Veneto Luca Zaia. Molti altri vip si sono interessati ed in vari eventi ne hanno tessuto le lodi. Non si tratta di gatti o cani, ma delle splendide galline padovane. Ne ha tre, Grazia, Emma e Nina, l'agronomo cittadellese Andrea Pozzato.

Giocano assieme ai suoi figli Enrico ed Edoardo di 4 e 2 anni ed alla moglie Natalia. Stanno sul divano quando i bimbi guardano i cartoni animati alla televisione, ascoltano musica e non sporcano perchè abituate ad andare nell'apposita cassettina. In pochi mesi, a cominciare dall'avvio del lockdown, decine e decine le richieste di acquisto domestico giunte a Pozzato, pluripremiato a livello italiano ed europeo per l'opera di salvaguardia della specie mentre lo scorso anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana «per alti meriti in campo agricolo ed in particolare nel settore dell'avicoltura in territorio nazionale ed internazionale». Della Gallina Padovana si è innamorato quando aveva 13 anni. Ne ha 38 ed ha fatto della sua passione un lavoro, con il suo allevamento a Cittadella dove mantiene la purezza della specie, che gli sta dando moltissime soddisfazioni ed ancor più in questi mesi cupi.

«Dobbiamo uscire dagli stereotipi, le Galline Padovane sono anche più mansuete di cani e gatti e se allevate in casa da pulcini, credetemi, sanno offrire tantissima compagnia ed affetto, sono assolutamente mansuete - spiega Pozzato il cui lavoro ha interessato pochi giorni fa anche la trasmissione di Rai 3 Che Succede? condotta da Geppi Cucciari -. Questi mesi di restrizioni della libertà hanno fatto ritornare alla ribalta in molte persone l'importanza fondamentale dell'agricoltura destando anche nuove sensibilità, prima tra tutte quella del rispetto della natura e quindi dell'ambiente, che sono state maggiormente comprese ed in questo contesto è aumentata oltre ogni previsione la richiesta di Galline Padovane come esemplari da compagnia». Pozzato definisce tutto questo come agricoltura domestica. Sottolinea: «Ampliando la diffusione di questi esemplari, si coniuga il mantenimento della specie ed una vita più sana perchè vissuta assieme ad un animale da compagnia che va certamente rispettato nelle sue esigenze. Inoltre le Galline Padovane ricordo anche che producono uova dal guscio bianco, molto buone e ricercatissime per le proprietà alimentari che hanno». Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA