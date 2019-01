Calci alla gallina per festeggiare, l'esperta di bullismo: «Troppi giovani col nulla dentro»

di Gabriele Pipia

PADOVA - Calci alla gallina in mezzo alla strada per poi pubblicare tutto su Instagram . Prima ancora, nei mesi scorsi, selfie pericolosi sui binari ferroviari oppure sui tetti dei palazzi. Perché idi oggi arrivano a tanto? Lo chiediamo allaesperta di. «In questi casi non stiamo parlando di disagio psichico - premette Silvia Rizzi -. Questi ragazzi molto spesso sono in grado di sapere ciò che fanno e la gravità di ciò che commettono».«La devianza è sempre esistita, la noia pure, il vandalismo anche. La questione non risiede nella tecnologia, ma nei cambiamenti indotti sotto il profilo comunicativo e relazionale che in vari casi hanno sfaldato altri punti di riferimento non più stabili. I social sono il prodotto delle persone che si celano dietro una tastiera. E le persone rappresentano