Lama puntata alla gola, rapinato dell'ex giocatore della Juve Galderisi

di Marina Lucchin

PADOVA - Trentenne rapinato da due magrebini alle 5 di mattina, nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Vicenza, davanti al locale dove aveva passato la serata. A trovarsi un coltello puntato contro è statoe Padova,che una volta conclusa la carriera calcistica, ha deciso di rimanere a vivere in città. Attimi di terrore per il giovane, ma la vicenda si è conclusa solo con il portafoglio alleggerito di 120 euro. Poi, il giorno seguente, Galderisi Jr. si è presentato nella caserma di Prato della Valle per fare denuncia, raccontando quel che gli era capitato.