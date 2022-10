NOVENTA - Ladri in azione sabato alle 21 in via Marconi, a casa dell'imprenditore Giampaolo Melato, approfittando dell'assenza della famiglia. «Ero fuori a cena con mia moglie e mia figlia - ha raccontato il proprietario - quando ho ricevuto la segnalazione del sistema d'allarme che si era attivato. Sono corso a casa, ma fortunatamente il colpo è fallito. L'allarme e la presenza del cane hanno costretto i delinquenti a fuggire». A casa Melato, una delle ville venete più apprezzate della riviera del Brenta, sono arrivati i carabinieri per il sopralluogo. I malviventi hanno scavalcato un muro di cinta sul lato che guarda verso via Marezzane poi, una volta all'interno, con un flessibile hanno divelto un vetro antiproiettile della cucina. A questo punto sono entrati in villa. Pochi secondi e la sirena li ha messi in fuga.

«Sicuramente non è stato un episodio piacevole - ha proseguito Melato - ma fortunatamente i danni sono contenuti e non è stata messa a soqquadro la casa». Una vicina attorno alle 21 avrebbe sentito più volte qualcuno suonare il campanello: probabilmente i ladri hanno voluto accertarsi che non vi fosse nessuno. Diverse le ipotesi investigative: sicuramente chi è entrato non era un ladro sprovveduto. Resta tuttavia da capire se sia stato soltanto un tentativo di irruzione per studiare la planimetria della villa e ritentare il colpo grosso in seguito. Le vittime potenzieranno ulteriormente i sistemi antiintrusione per vivere sonni tranquilli. In tarda sera a casa Melato è giunto anche il sindaco Marcello Bano per portare la propria solidarietà all'imprenditore.