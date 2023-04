Sorpresa a rubare vestiti al centro commerciale, 17enne padovana accompagnata in comunità

PADOVA - Una 17enne padovana è stata segnalata al Tribunale dei Minori per furto aggravato. La giovane si trovava in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Giotto di via Venezia. Credendo di non essere vista, ha preso alcuni vestiti e ha staccato l'antitaccheggio. Poi si è diretta verso l'uscita.

Ma il responsabile della sicurezza del negozio non l'ha persa di vista un attimo e ha deciso di fermarla. La 17enne stava per portare via capi di abbigliamento per un valore di 136 euro. Il responsabile ha chiamato i carabinieri che hanno preso in consegna la ragazzina: su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata accompagnata in una comunità di recupero cittadina.