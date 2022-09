Conselve, per anni ruba i tramezzini: barista scoperto dal titolare del locale e denunciato

CONSELVE - Tramezzini e toast. Questo il bottino del barista che per anni, a fine giornata, portava via di nascosto del cibo. Tutto parte dalla denuncia del titolare del bar di Conselve che ha notato una notevole discrepanza tra l'incasso e i tramezzini venduti. Per non parlare del fatto che troppo spesso panini e toast mancavano dal frigo.

L'uomo si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari dell'Arma hanno atteso che il barista uscisse dal locale alla fine del turno e lo hanno sorpreso con un vassoio incartato sul quale aveva adagiato 12 tramezzini. Nel frigo di casa c'era altro cibo nello stesso incarto. Preso il colpevole, quindi. Da una stima effettuata dai carabinieri, il barista, un 60enne di Tribano, avrebbe sottratto tramezzini e toast per un valore di 700 euro: è stato denunciato per furto aggravato.