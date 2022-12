TENCAROLA - Non c'è pace per il capitello di Tencarola di Selvazzano e la statua di San Leopoldo: questa volta non solo la scultura è stata staccata dal suo basamento, ma addirittura è sparita. Nei dintorni nessuna traccia dell'amata statua del santo protettore dei malati di tumore. Ieri mattina, giorno di festa per l'Immacolata Concezione, la comunità si è trovata nuovamente davanti al capitello di via Risorgimento orfano della sua statua, ancora una volta danneggiato.

Un probabile atto vandalico su cui sono state avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire agli autori del vile gesto che ha nuovamente scosso l'intera comunità legata a quella statua e a quel capitello. E totale è la condanna del gesto deplorevole e blasfemo.

IL BERSAGLIO

Non è la prima volta che questo capitello viene preso di mira da atti vandalici, quasi un accanimento verso quella statua: la prima volta venne letteralmente staccata dal suo piedistallo e gettata a terra, la seconda volta venne decapitata. Restaurata dalla parrocchia di Tencarola era stata ricollocata nel suo capitello a maggio per la felicità della comunità e dei residenti. Ma ancora una volta qualcuno si è accanito contro questa statua, e questa volta è stata addirittura manomessa la telecamera di sorveglianza posta a poca distanza dal parco dove è collocato il capitello e che sorveglia l'area. Un'azione che lascia interdetti.

IL COMMENTO

«Stamattina (ieri ndr) ho saputo da don Luciano che è stato vandalizzato di nuovo il capitello di San Leopoldo tra via Risorgimento e via Livenza - ha detto profondamente rattristata la sindaca Giovanna Rossi -, la statua è stata divelta ed è sparita. C'è una telecamera appositamente direzionata sul capitello, ma questa è stata addirittura manomessa. Io non ho più parole se non il disgusto per definire azioni simili, mi appello a chiunque abbia visto qualcosa perché denunci immediatamente alle autorità competenti. Speriamo con tutto il cuore che la statua possa essere ritrovata, la polizia locale attiverà delle verifiche in zona. E' un dispiacere immenso, San Leopoldo è il protettore dei malati di tumore e quanto accaduto mi rattrista profondamente, un gesto messo in atto peraltro nelle notte dell'8 di dicembre».

STRANI FIGURI

Dalle prime segnalazioni raccolte in queste ore sembra che la statua di San Leopoldo fosse al suo posto alle 21.30 di mercoledì sera, ma intorno alle 23 sono stati notati un ragazzo fermo accanto al capitello, altri due seduti nella vicina panchina mentre un terzo personaggio, con indosso un lungo mantello e il cappuccio a coprire la testa, è stata visto camminare lungo il percorso pedonale che passa vicino al capitello. Una situazione apparsa un po' singolare, e che ieri mattina è stata segnalata ai carabinieri.