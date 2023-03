Padova. Si intrufola in un bar e ruba 64 confezioni di sigarette: 17enne arrestato

PADOVA - Un 17enne è stato pizzicato in piena notte con le tasche piene di sigarette rubate in un bar della Guizza, per un valore di 500 euro.

La proprietaria del locale ha chiamato la polizia non appena è scattato l'allarme: guardando dal cellulare le immagini delle telecamere di videosorveglianza ha notato la presenza di una persona incappucciata. La volante è arrivata e ha visto che la porta d'ingresso era stata forzata e a terra c'erano i chiavistelli. Poco lontano c'era un ragazzo in bicicletta che corrispondeva alla descrizione della barista.

Appena ha visto i poliziotti il giovane è scappato lasciando la bici ma è stato bloccato sull'argine del Bassanello. Si è divincolato talmente violentemente da riuscire a liberarsi ed è stato riacciuffato sul ponte Quattro Martiri dove nel frattempo era arrivata un'altra volante in supporto. In tasca aveva 64 pacchetti di sigarette. Il 17enne, di origine tunisina, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza: ora si trova nel carcere minorile di Treviso.