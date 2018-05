Rubarono sette chili di gioielli da 250mila euro: due nomadi in manette

PADOVA - Avevano rubato sette chili di gioielli dall'auto di due dipendenti di una ditta di Alessandria che l'avevano parcheggiata davanti ad un supermercato di Mantova. Dopo cinque mesi di serrate indagini, la squadra mobile della questura di Mantova li ha arrestati. La refurtiva, però, valutata in 250mila euro, non è stata ancora ritrovata. In manette sono finiti due nomadi, Manolo Lovacovic di 34 anni, nato a Piove di Sacco (Padova) e Lica Hudorovic di 30 anni, la compagna originaria della Slovenia, arrestati nella loro casa di Candiana (Padova).



Il maxi furto era stato compiuto il 9 gennaio scorso quando i due rappresentanti di gioielli avevano parcheggiato di fronte ad un supermercato per comprare un po' di cibo per la pausa pranzo. I due nomadi, che evidentemente li seguivano da parecchi chilometri (i due avevano avevano raccolto i sette chili d'oro durante un lungo giro tra Padova e Vicenza), sono entrati in azione non appena i due si sono allontanati. Il bottino era nascosto nel doppiofondo del bagagliaio dell'auto; una volta rubato avevano fatto perdere le loro tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA