Padova. Rompono i finestrini dell'auto e rubano vestiti. Derubato il senatore De Poli

PADOVA - Hanno portato via alcuni regali e dei vestiti, lasciando la borsa da lavoro con il computer. La vittima del furto? Il senatore Antonio De Poli.

Il presidente dell'Udc lunedì 27 febbraio ha parcheggiato l'auto in via Bronzetti ed è andato a mangiare al ristorante. In auto ha lasciato la borsa con il computer di lavoro, alcuni regali ricevuti quel giorno e degli abiti di ricambio. Al suo ritorno ha trovato i finestrini dell'auto in frantumi e le portiere aperte. Il senatore ha subito controllato cosa fosse stato preso: i regali e i vestiti. Il computer era ancora al suo posto, stranamente i ladri non lo hanno preso. De Poli ha sporto denuncia e ora la polizia sta indagando. Verranno visionati i filmati delle telecamere della zona per rintracciare i malviventi.