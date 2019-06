Ricompare il porta tabacchi da 300 mila euro rubato, in tre a giudizio

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - In tre sono finiti nei guai per una scatoletta porta-tabacco in oro. Un oggetto di elevato valore, può arrivare fino a 500 mila euro, e rubato il 24 novembre del 2002 dal Museo Statale dell’orologeria smalto di Ginevra. I tre dovranno comparire davanti al giudice, accusati di ricettazione, il 7 aprile dell’anno prossimo. Sono Nicola Meneghello, 53 anni di Vigonza, Mario Dal Pozzo, 85 anni di Cadoneghe, e Bruno Toffanello 83 anni di Cittadella. Secondo l’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Silvia Golin titolare delle indagini, Toffanello avrebbe acquistato, da persone rimaste ignote, la scatoletta porta-tabacco in oro, tipo Gold Silverware, denominata Musical Snuff Box e rubata in Svizzera.