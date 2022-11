Padova. Rubati prodotti dall'azienda per cui lavorano, bottino da centinaia di migliaia di euro: 14 indagati

PADOVA - Centinaia di migliaia di euro. Ecco a quanto viene stimato il valore della merce rubata a un'azienda di Vescovana. Ieri mattina, 28 novembre, i carabinieri di Este, Padova e Rovigo hanno dato esecuzione a 14 decreti di perquisizione a carico di altrettante persone tra le province di Padova e Rovigo. I 14, tutti dipendenti dell'azienda, sono indagati per furto aggravato ai danni della catena di distribuzione di profumeria, prodotti per la persona e detergenti a Vescovana.

I titolari avevano presentato due denunce di furto nel corso dell'anno e lo stesso ha fatto una ditta di trasporti che lavora con loro: sarebbero stati portati via prodotti per un valore di centinaia di migliaia di euro. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno trovato buona parte della refurtiva: profumi griffati, cosmetici, prodotti di bellezza e cura della persona, prodotti per la pulizia degli ambienti e della casa, batterie di varie marche, integratori alimentari e prodotti per animali domestici, che dopo la catalogazione sono stati restituiti al legittimo proprietario.