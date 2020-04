Nel negozio di ceramiche rubarono il portafoglio: tre donne denunciate

MESTRINO - Avevano rubato il portafoglio a una 49enne di Mestrino, mentre il 25 giugno 2019 si trovava nel negozio di pavimenti e ceramiche "Rampazzo Callisto", in via Marco Polo 77. R.A., scoperto il furto, aveva denunciato il fatto ai carabinieri. Scattate le indagini, si sono concluse dopo diversi mesi e gli uomini dell'Arma hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, tre donne residenti a Miradolo Terme (Pv) ma di fatto domiciliate a Venezia, D.M. nata nel 1991, D.S., nata nel 1996, P.N. nata nel 1971. © RIPRODUZIONE RISERVATA