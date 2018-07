Portafoglio rubato nella Basilica del Santo durante la messa

PADOVA - I carabinieri di Padova hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un anziano di 68 anni, M.C., di origine origine campana ma domiciliato a Padova, accusato di aver rubato il portafogli a una donna che stava assistendo alla messa nella Basilica di Sant'Antonio.



Durante la funzione, l'uomo si è seduto dietro alla sua vittima, 72 anni, di Ponte San Nicolò (Padova), e dopo averle sfilato il portafogli dalla borsa si è allontanato. Una fedele però ha notato la scena e ha avvertito subito la donna derubata che, uscita sul piazzale, ha chiesto a gran voce aiuto. I carabinieri di Prato della Valle e del quarto Battaglione Veneto, che stavano pattugliando la Basilica, hanno bloccato il ladro e hanno restituito il portafoglio alla vittima, contenente 50 euro. Dopo aver passato la notte in camera di sicurezza, stamani l'uomo è stato portato in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della prossima udienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA